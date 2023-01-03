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Около 65 тыс. человек пришли поклониться Бенедикту XVI

Около 65 тыс. человек пришли в Ватикан поклониться Бенедикту XVI в первый день прощания
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Фото: Global Look Press/marco iacobucci
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В первый день прощания с Почетным Папой Римским Бенедиктом XVI собор Святого Петра посетили около 65 тыс. человек. Об этом 2 января сообщила ватиканская жандармерия.

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Изначально власти Ватикана рассчитывали на 30–40 тыс. посетителей в день.

Тело Бенедикта XVI будет находиться в соборе вплоть до похорон 5 января.

Как сообщили в службе печати Святого Престола, Бенедикт XVI будет погребен в первоначальной могиле своего предшественника Иоанна Павла II в крипте под алтарной частью храма, так как после возведения в лик святых его останки были перенесены в верхнюю часть собора.

Ранее в этот день сообщалось, что возле пропускных пунктов на площадь Святого Петра с разных сторон выстроились очереди из желающих попрощаться с усопшим. Саму площадь перекрыли из соображений безопасности. Тело Бенедикта XVI выставлено перед папской кафедрой Бернини в центре собора.

Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae 31 декабря.

Церемония похорон пройдет 5 января на площади Святого Петра. Службу возглавит папа римский Франциск.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти Бенедикта XVI. По его словам, Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убежденным защитником традиционных христианских ценностей. Российский лидер заявил, что ему довелось общаться с Бенедиктом XVI и он сохранит самые светлые воспоминания о нем.

В свою очередь патриарх Кирилл в соболезновании католикам отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Отречение понтифика произошло впервые за последние 600 лет. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

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