Россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий с 2023 года

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская 3 января сообщила, что с 1 января в России вступили в силу поправки в «Правила выплаты пенсий».

В беседе с агентством «Прайм» она рассказала, что изменится схема получения пенсии для тех граждан, кто получает выплаты через «Почту России». По ее словам, это затронет около 10,4 млн человек.

«Ранее у пенсионера была одна попытка получить деньги в назначенный день дома, а посещение врача или похороны соседа уважительной причиной для переноса прихода почтальона не считались. В случае отсутствия, за деньгами приходилось идти лично на почту или ждать следующего месяца. Допускался и другой вариант-выдача доверенности. Если пенсионер планировал длительную поездку, ему предлагали оформить перевод пенсии на сберкнижку или карту. Новый порядок сделал получение пенсии намного удобнее», — уточнила Лебединская.

Как заявила специалист, с Нового года данное правило отменяется. Теперь почтальон, обязан еще как минимум два раза прийти к пенсионеру, если не застал того в назначенный день дома. При этом необходимо заранее сообщить о визите. Последним днем возможного получения будет 25-е число каждого месяца, независимо от графика.

Однако если в течение полугода пенсионера не бывает в дни доставки дома, то выплаты прекращаются. В такому случае, он будет вынужден писать заявление в Пенсионный фонд о возобновлении.

Кроме того, Лебединская напомнила о том, что в январе 2023 года «Почта России» будет работать по особому графику. Выходными днями станут 1, 2 и 7 января, в остальное время почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Также специалист рассказала, что с апреля 2023 года почта станет монопольными доставщиком пенсии в наличной форме. По ее словам, это увеличит число клиентов почтовой госкомпании на 1,5 млн человек.

Накануне руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что в 2023 году индексация пенсий пройдет в несколько этапов. По его словам, изменения будут 1 января, 1 февраля, 1 апреля и 1 октября.