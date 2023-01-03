Французская компания GTT объявила о приостановке работы в России

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о приостановке работы в России. Об этом говорится в пресс-релизе производителя, опубликованном в понедельник, 2 января.

«После углубленного анализа восьмого и девятого пакетов европейских санкций, запрещающих предоставление инженерных услуг российским предприятиям, группа объявляет, что останавливает деятельность в России», ― пояснили в GTT.

Более того, компания объявила, что с 8 января прекратит сотрудничество с российской судостроительной компанией «Звезда», в частности, по строительству 15 газовозов ледокольного класса.

В GTT добавили, что производитель продолжит работать только по двум передовым танкерам СПГ в области обеспечения их безопасности, чтобы проекты соответствовали всем необходимым международным стандартам.

GTT ― мировой лидер по производству мембранных контейнерных систем, которые используются для перевоза и хранения в том числе СПГ.

Ранее, в декабре, стало известно, что авиастроительная компания Airbus планирует полностью отказаться от использования титана, привезенного из России. Как альтернативу производитель рассматривает поставки металла из США или Японии.

Иностранные компании и производители начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля.

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