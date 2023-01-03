Минобороны: в Макеевке погибли 63 российских военных после удара ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке погибли 63 российских военных. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что здание было точкой временной дислокации подразделения ВС России. Атака производилась из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. Всего противник выпустил в сторону российских военных шесть фугасных снарядов. Два из них удалось сбить системами ПВО.

В российском оборонном ведомстве пообещали оказать семьям погибших всю необходимую помощь.

Ранее, 1 января, стало известно, что более 15 человек получили ранения в результате обстрелов Макеевки вооруженными формированиями Украины (ВФУ).

Украинские боевики выпустили по населенному пункту три ракеты из реактивных систем залпового огня после полуночи 1 января. В это же время был обстрелян Донецк.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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