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Развожаев сообщил, что система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 2 января сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два бесилотника над морем.

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«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.

Спустя 40 минут Развожаев сообщил об одном беспилотнике. Он заверил, что российские военные продолжают отбивать атаку, и призвал жителей сохранять спокойствие.

В этот же день был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Помимо этого, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что БПЛА украинской армии повредил объект энергоснабжения в Климовском районе региона. Как указал Богомаз, пострадавших по итогу инцидента нет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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