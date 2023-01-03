Развожаев сообщил, что система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя
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- Развожаев сообщил, что система ПВО сбила два беспилотника над морем у Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 2 января сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два бесилотника над морем.
«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.
Спустя 40 минут Развожаев сообщил об одном беспилотнике. Он заверил, что российские военные продолжают отбивать атаку, и призвал жителей сохранять спокойствие.
В этот же день был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Помимо этого, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что БПЛА украинской армии повредил объект энергоснабжения в Климовском районе региона. Как указал Богомаз, пострадавших по итогу инцидента нет.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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