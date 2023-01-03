ЕС призвал Северную Корею прекратить повышение военной напряженности
Евросоюз (ЕС) призывает КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счет запуска ракет и беспилотников. Об этом 2 января заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
«Европейский союз призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику прекратить действия, повышающие военную напряженность, в том числе ракетные пуски и проникновение беспилотников за пределы своих границ, которые имели место в течение прошлой неделе», — говорится в заявлении.
Ранее, 31 декабря, Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками.
26 декабря агентство Yonhap сообщило о пересечении границы Южной Кореи дронами КНДР. В общей сложности было зафиксировано пять северокорейских беспилотников, которые вошли в южнокорейское воздушное пространство.
Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.