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ЕС призвал Северную Корею прекратить повышение военной напряженности

ЕС призвал КНДР прекратить повышение военной напряженности запуском ракет и беспилотников
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Фото: REUTERS/Heo Ran/File Photo
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Евросоюз (ЕС) призывает КНДР прекратить увеличивать военную напряженность за счет запуска ракет и беспилотников. Об этом 2 января заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

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«Европейский союз призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику прекратить действия, повышающие военную напряженность, в том числе ракетные пуски и проникновение беспилотников за пределы своих границ, которые имели место в течение прошлой неделе», — говорится в заявлении.

Ранее, 31 декабря, Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками.

​​26 декабря агентство Yonhap сообщило о пересечении границы Южной Кореи дронами КНДР. В общей сложности было зафиксировано пять северокорейских беспилотников, которые вошли в южнокорейское воздушное пространство.

Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

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