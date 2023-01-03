Байден опроверг данные о переговорах по ядерным учениям с Южной Кореей
Вашингтон и Сеул в настоящий момент не обсуждают совместные ядерные учения. Об этом 2 января заявил президент США Джо Байден.
Таким образом глава Белого дома ответил на соответствующий вопрос журналистов.
При этом ранее в этот день южнокорейский лидер Юн Сок Ёль заявил о переговорах с США, затрагивающих тему учений с ядерным оружием на территории республики.
Накануне глава КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности Северной Кореи.
В свою очередь представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР нарастить ядерный потенциал. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона. Также они заявили, что оставляют открытой возможность для диалога с Северной Кореей.
31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками. Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.