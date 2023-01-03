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Байден опроверг данные о переговорах по ядерным учениям с Южной Кореей

Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о переговорах с США по совместным ядерным учениям
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Вашингтон и Сеул в настоящий момент не обсуждают совместные ядерные учения. Об этом 2 января заявил президент США Джо Байден.

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Таким образом глава Белого дома ответил на соответствующий вопрос журналистов.

При этом ранее в этот день южнокорейский лидер Юн Сок Ёль заявил о переговорах с США, затрагивающих тему учений с ядерным оружием на территории республики.

Накануне глава КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности Северной Кореи.

В свою очередь представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР нарастить ядерный потенциал. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона. Также они заявили, что оставляют открытой возможность для диалога с Северной Кореей.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками. Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

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