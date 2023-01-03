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Расчеты РСЗО «Град» ЮВО уничтожили позиции ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа продолжают эффективно уничтожать объекты и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России опубликовало кадры выполнения задач в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что стрельба производится по координатам, переданным артиллерийской разведкой и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

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Далее бойцы ждут команды «Наведение на цель», после которой подготавливают боевую машину к стрельбе. При помощи бортового компьютера артиллеристы задают параметры того, сколько нужно произвести залпов и далее проводят стрельбу.

После выполнения боевой задачи экипаж РСЗО «Град» покидает место стрельбы, перезаряжает орудие в безопасной зоне и выдвигается на следующие огневые позиции.

«Развертывание и наведение РСЗО происходит всегда по-разному, днем чуть-чуть быстрее, потому что видимость лучше, ночью затрудняется, панорама очень маленькая. Плюс еще, какая видимость, если туман, то еще чуть-чуть больше, примерно от 2 до 5 минут, а сворачивание пакета происходит за минуту», ― рассказал российский военнослужащий с позывным «Моздок».

Ранее, 2 января, артиллерия Центрального военного округа (ЦВО) в составе расчетов самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки «Отважные» уничтожила два танка украинских националистов. Отмечается, что военнослужащие постоянно меняют точки, с которых ведут огонь, что затрудняет для врага попытки произвести ответный удар.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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