Расчеты РСЗО «Град» ЮВО уничтожили позиции ВСУ в зоне спецоперации
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа продолжают эффективно уничтожать объекты и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России опубликовало кадры выполнения задач в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.
Отмечается, что стрельба производится по координатам, переданным артиллерийской разведкой и расчетами беспилотных летательных аппаратов.
Далее бойцы ждут команды «Наведение на цель», после которой подготавливают боевую машину к стрельбе. При помощи бортового компьютера артиллеристы задают параметры того, сколько нужно произвести залпов и далее проводят стрельбу.
После выполнения боевой задачи экипаж РСЗО «Град» покидает место стрельбы, перезаряжает орудие в безопасной зоне и выдвигается на следующие огневые позиции.
«Развертывание и наведение РСЗО происходит всегда по-разному, днем чуть-чуть быстрее, потому что видимость лучше, ночью затрудняется, панорама очень маленькая. Плюс еще, какая видимость, если туман, то еще чуть-чуть больше, примерно от 2 до 5 минут, а сворачивание пакета происходит за минуту», ― рассказал российский военнослужащий с позывным «Моздок».
Ранее, 2 января, артиллерия Центрального военного округа (ЦВО) в составе расчетов самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки «Отважные» уничтожила два танка украинских националистов. Отмечается, что военнослужащие постоянно меняют точки, с которых ведут огонь, что затрудняет для врага попытки произвести ответный удар.
Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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