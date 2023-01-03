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Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильная гололедица и до четырех градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 3 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –4 градусов.

В Московской области днем ожидается от –1 до +4 градусов, ночью — до 6 градусов мороза.

Днем прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами возможны порывы до 15 м/c, ночью — северо-западный ветер, его скорость составит 6–11 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление составит 739–740 мм ртутного столба.

Ранее, 2 января, сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 вторника, 3 января.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что значительное похолодание в столице произойдет после 4 января. По его словам, в Рождество, 7 января, температура воздуха в Москве составит –12... –15 градусов.

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