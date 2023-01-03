Двое детей пострадали в результате ДТП во Владимире
В результате ДТП во Владимире пострадали двое детей. Об этом 2 января сообщил портал «МВД Медиа».
По предварительной информации, авария произошла около 21:00 в районе улицы Гастелло. Водитель автомобиля Infiniti, не справившись с управлением, наехал на остановку общественного транспорта, на которой находились люди.
«В результате дорожного происшествия травмы получили мальчик 2014 г. р. и девочка 2018 г. р. Пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время они направлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение виновника аварии. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее в этот день суд арестовал на два месяца Николая Колокольчикова, водителя каршеринга из Кировска Ленинградской области, сбившего насмерть 1 января пятилетнюю девочку.
На улице Новой в Кировске автомобиль выехал на придомовую территорию с проезжей части дороги и сбил мать с двумя детьми 2017 и 2019 годов рождения. Пятилетняя девочка умерла на месте. Мать и ее трехлетний сын госпитализированы в тяжелом состоянии.