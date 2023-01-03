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ФИФА предложила переименовать по стадиону в каждой стране в честь Пеле

Инфантино: ФИФА попросит каждую страну мира переименовать один стадион в честь Пеле
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Фото: Global Look Press/Cao Can
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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил переименовать хотя бы один стадион в каждой стране в честь Пеле. С таким заявлением он выступил в понедельник, 2 января, на церемонии прощания с футболистом в городе Сантус (Бразилия).

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«Мы намерены призвать все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы наши дети знали, насколько он важен», — сказал Инфантино.

До этого, 30 декабря, ФИФА обратилась к 211 национальным ассоциациям с просьбой провести минуту молчания в память о Пеле перед каждым футбольным матчем, запланированным на ближайшую неделю.

Отмечается, что клубы Английской премьер-лиги уже договорились соблюсти минуту молчания. Кроме того, игроки выйдут на поле с траурными повязками.

Трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Футболист скончался из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

Прощание с Пеле началось 2 января в 10:00 по местному времени (16:00 мск). В течение суток все желающие смогут проститься с покойным спортсменом. Гроб установлен посередине стадиона, где футболист дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года.

30 декабря на здании посольства Бразилии в Москве был приспущен флаг в связи со смертью футболиста Пеле. Горожане принесли к бразильской дипмиссии цветы в память о спортсмене.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он единственный трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии спортсмен провел 92 матча и забил 77 голов.

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