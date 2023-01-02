На Украине сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Согласно имеющейся информации, системы оповещений начали работать в 23:28 мск.
В настоящий момент тревога также звучит на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.
Вечером в понедельник сирены уже звучали в Днепропетровской и Харьковской областях.
Днем украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаевской и Черкасской областях.
Также тревогу объявляли в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях и на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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