Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили мужество капитана Максима Волчёка, принимавшего участие в обороне населенных пунктов, освобожденных от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник раз за разом предпринимал попытки восстановить контроль над утраченными территориями, используя при этом артиллерию и тяжелую технику. Благодаря грамотным решениям капитана, ВС РФ смогли сдержать атаки превосходящих числом националистов.

В ходе очередного артобстрела Волчёк получил тяжелую контузию, однако продолжил осуществлять командование вверенным батальоном до тех пор, пока обстановка не стабилизировалась. Противостояние с украинскими боевиками в общей сложности продолжалось три дня. Всё это время капитан руководил обороной рубежей, пресекая любые попытки прорваться в поселок — его самоотверженность и профессионализм помогли отстоять занятые позиции.

Также не остались без внимания заслуги рядового Василия Захарова, который был призван из запаса в рамках частичной мобилизации. Вместе с другими военнослужащими он дал бой многочисленному формированию противника. Рядовой сковал действия националистов, открыв по ним огонь из гранатомета. В результате украинские силы понесли ощутимые потери и начали ответный артобстрел.

Несмотря на полученные ранения, Захаров сумел выбраться в безопасную зону, а также эвакуировал туда пострадавших товарищей и оказал им первую помощь. Смелость и решительность рядового позволили сохранить жизнь другим бойцам, а также сорвать наступление ВСУ. Впоследствии войска РФ перешли в контрнаступление и взяли в плен шесть националистов, которые на допросе выдали ценную информацию о действующей в указанном районе группе диверсантов.

2 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что бойцы ВС РФ уничтожили хранилище топлива группировки украинских войск «Хортица» в Днепропетровске Запорожской области. Также он добавил, что в течение суток ракетные войска и артиллерия поразили 67 подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 92 районах.

Кроме того, за минувшие сутки было уничтожено около 70 иностранных наемников и еще более 100 ранено в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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