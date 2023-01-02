Бастрыкин поручил возбудить дело после обвинений СБУ в адрес Набиуллиной

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в ответ на незаконное решение об уголовном преследовании главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник, 2 января.

«Служба безопасности Украины предъявила главе Банка России Эльвире Набиуллиной обвинение «в финансировании военных группировок страны-агрессора». Ей инкриминируется организация введения рублевой зоны в районах юга и востока Украины. Кроме того, по сообщениям СБУ, председатель Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны», ― отметили в СК РФ.

Бастрыкин поручил установить конкретных должностных лиц из СБУ, которые приняли незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности.

Об обвинении Эльвиры Набиуллиной со стороны СБУ стало известно ранее в этот день. Она обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Преднамеренные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия»).

Ранее, 30 декабря, СБУ заочно предъявила обвинения в терроризме заместителю министра угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР). Обвиняемый, по версии Киева, в 2014 году поддержал присоединение региона к России и в настоящий момент руководит шахтами в интересах ДНР, не скрывая своей пророссийской позиции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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