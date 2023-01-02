Два мирных жителя погибли при обстреле Рубежного со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 2 января сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщили в СЦКК, в ходе обстрела ранены женщина и подросток, а также поврежден многоквартирный жилой дом.

«В результате обстрела н.п. Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 мм (два снаряда) ранен подросток 14 лет и женщина 1964 г.р., а также поврежден многоквартирный жилой дом», — говорится в сообщении.

По информации «Известий», в результате атаки двое погибли, еще шесть человек пострадали, в том числе ребенок. Двое раненых госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее в этот день ВСУ за семь минут дважды обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). В общей сложности было выпущено 18 снарядов калибра 155 мм. Под обстрел ВСУ также попал Киевский район Донецка.

Накануне в СЦКК сообщили, что в 2022 году в результате обстрелов ВСУ в ЛНР погибли 169 мирных жителей. Всего республику обстреляли 1353 раза.

Тогда же украинские боевики выпустили три ракеты по Рубежному и две по Чмыровке в ЛНР. ВСУ в новогоднюю ночь также начали обстреливать Донецк. Так, после полуночи по городу было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм и восемь ракет из РСЗО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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