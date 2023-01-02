Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике над морем

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Севастополе. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в Воронежской области. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Тогда же губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что БПЛА украинской армии повредил объект энергоснабжения в Климовском районе региона. Как указал Богомаз, пострадавших по итогу инцидента нет.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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