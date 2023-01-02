СМИ сообщили о воздушной тревоге в двух областях Украины
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины. Это следует вечером 2 января из данных официального ресурса по оповещению граждан.
Воздушные сирены начали звучать в 20:08 (21:08 мск) в Днепропетровской и Харьковской областях.
Днем в понедельник СМИ Украины сообщили, что взрывы прогремели в Николаевской и Черкасской областях Украины.
Также в понедельник сирены о воздушной тревоге прозвучали в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях. Звуки воздушной тревоги звучали и в подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в мегаполисе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения.
Министерство обороны России данную информацию не комментировало.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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