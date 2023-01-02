Премьер Польши счел допустимой казнь за особо тяжкие преступления

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой применение смертной казни за особо тяжкие преступления. Об этом политик заявил 2 января в ходе общения с журналистами в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Я считаю, что в ситуации со смертной казнью следовало бы подумать и не поступать опрометчиво», — отметил глава польского правительства.

Он подчеркнул, что в Польше и ряде других стран высшая мера наказания была отменена преждевременно.

«Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима», — подчеркнул Моравецкий.

Польша ввела мораторий на смертную казнь в 1992 году и окончательно ее отменила в 1997 году с принятием нового Уголовного кодекса.

В конце декабря президент Замбии Хакаинде Хичилема издал указ об отмене смертной казни. По словам политика, данное наказание относится к колониальному прошлому страны.