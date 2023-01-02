Умер олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин

На 56-м году жизни скончался экс-защитник московского хоккейного клуба «Динамо» Сергей Баутин. Об этом говорится в сообщении на сайте команды.

Причиной смерти хоккеиста называется продолжительная болезнь.

Баутин был воспитанникам мурманской хоккейной школы. «В составе московского «Динамо» провел два сезона и стал двукратным чемпионом страны», — отмечается в сообщении.

В сезоне 1991/1992 года Баутин был капитаном бело-голубых. В 1992 году вместе с национальной командой он стал победителем Олимпийских игр в Альбервилле.

В 1992 году также получил звание Заслуженного мастера спорта, а два года спустя был введен в Зал Славы Отечественного хоккея.



Хоккейный Клуб «Динамо» Москва выразил соболезнования родным и близким спортсмена.