В Абхазии задержали подозреваемого в убийстве россиянина

Житель Абхазии, подозреваемый в убийстве россиянина, задержан полицейскими. Об этом 2 января сообщила на своем сайте генпрокуратура республики.

«По подозрению в совершении убийства Тараканова Николая Сергеевича задержан гражданин Республики Абхазия Трапш Руслан Алексеевич», — отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, убийство произошло вечером 30 декабря в Сухуме.

Между мужчинами произошел конфликт, в итоге Трапш в подъезде жилого дома выстрелил во входную дверь одной из квартир. В помещении находился россиянин 1998 года рождения, который от ранения скончался на месте.

После убийства подозреваемого объявили в розыск.

В отношение Трапша возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.