Массовый сбой произошел в кассах торговых сетей и АЗС Белоруссии

Белорусские торговые сети и автозаправочные станции (АЗС) столкнулись с массовым сбоем в работе кассового оборудования. Об этом 2 января сообщило агентство БелТА.

Проблемы в работе касс возникли в том числе в магазинах «Остров чистоты и вкуса», «Евроопт», «Ома», «Материк». В сети АЗС «Белоруснефти» сообщили о перебоях в работе около 50 заправок.

«По нашим данным, произошел сбой в программном обеспечении компании «Туссон», которая обслуживает на нашем рынке часть кассового оборудования», — заявили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Проблема выявлена, специалисты работают над ее устранением.

В середине октября торговые центры и интернет-магазин в России Metro Cash & Carry прерывали работу из-за сбоев. Они возобновили работу через несколько часов.