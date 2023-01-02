Массовый сбой произошел в кассах торговых сетей и АЗС Белоруссии
Белорусские торговые сети и автозаправочные станции (АЗС) столкнулись с массовым сбоем в работе кассового оборудования. Об этом 2 января сообщило агентство БелТА.
Проблемы в работе касс возникли в том числе в магазинах «Остров чистоты и вкуса», «Евроопт», «Ома», «Материк». В сети АЗС «Белоруснефти» сообщили о перебоях в работе около 50 заправок.
«По нашим данным, произошел сбой в программном обеспечении компании «Туссон», которая обслуживает на нашем рынке часть кассового оборудования», — заявили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Проблема выявлена, специалисты работают над ее устранением.
В середине октября торговые центры и интернет-магазин в России Metro Cash & Carry прерывали работу из-за сбоев. Они возобновили работу через несколько часов.