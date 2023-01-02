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В пресс-службе Зеленского назвали дату проведения саммита Украина – ЕС

Пресс-служба Зеленского: саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве 3 февраля
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Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency/Daniiar Sarsenov
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Саммит Украина – ЕС состоится в начале следующего месяца в Киеве. Это следует из сообщения пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с украинским лидером пообещала оказать помощь Киеву и заявила, что намерена встретиться с Зеленским на территории Украины.

В пресс-службе президента Украины уточнили, что стороны обсудили по телефону предстоящий саммит и дату его проведения.

«Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу», — говорится в сообщении.

Накануне бывший советник двух украинских лидеров Олег Соскин раскритиковал Зеленского за излишнюю надежду на помощь Запада. Он указал, что президент Украины является неопытным руководителем, из-за чего наивно верит в обещания стран Запада восстановить страну.

До этого, в начале декабря, экс-глава миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донецке Мэт Уотли заявил, что Запад недооценивает масштаб военного конфликта, поэтому Европейская комиссия (ЕК) действует из тех соображений, что деньгами якобы возможно решить любую проблему.

29 ноября Зеленский назвал сумму, необходимую для восстановления Украины. Для этого, по его оценке, понадобится более $1 трлн. Он также добавил, что сейчас Киев разрабатывает систему, которая позволит странам-партнерам «взять шефство» над регионами, городами или предприятиями страны. Заинтересованность в этом вопросе, по его словам, проявляют Франция, Великобритания, Германия, Италия, Турция и другие страны.

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