В Ростове задержали подозреваемого в убийстве двух человек в Ленобласти
Следователи Тихвинского района Ленинградской области раскрыли убийство мужчины и женщины, которое произошло в поселке Мехбаза в канун Нового года. В совершении преступления подозревают жителя этого же поселка, который скрылся на территории Ярославской области, сообщили 31 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.
Убийство было совершено 28 декабря. Тела 50-летнего мужчины и 43-летней женщины с огнестрельными ранениями были обнаружены в доме. Как заявили в пресс-службе, преступление было совершено в условиях неочевидности и раскрыть его по горячим следам не удалось.
«Следователи следственного управления СК России по Ленинградской области продолжали скрупулезную работу по установлению лиц, причастных к совершению преступления. <...> В ходе следственно-оперативных мероприятий был установлен мужчина 1981 г.р., причастный к совершению преступления, он скрылся на территории Ярославской области», — говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). После того как мужчину доставят в Тихвинский район Ленинградской области, следствием будет направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным источника «Известий», погибшие были сожителями. Они проживали в квартире, где произошла трагедия, нигде не работали. Их убили выстрелами в голову. Сам убийца, чтобы замести следы, уехал в Ростов.
Ранее, 30 декабря, сообщалось, что 35-летняя женщина зарезала свою 28-летнюю знакомую в Московской области. Трагедия произошла в поселке Володарского. От полученных травм женщина скончалась. Вскоре подозреваемая была задержана.