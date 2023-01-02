В Абхазии вступил в силу закон об отмене курортного сбора

В Абхазии с 1 января вступил в силу закон об отмене курортного сбора, который был принят парламентом в июле 2022 года.

Отмена курортного сбора, как рассказали в пресс-службе парламента республики, связана с тем, что он не давал значительного финансового эффекта.

«При этом администрирование курортного сбора являлось трудоемким процессом, создавало дополнительную нагрузку на работников налоговых органов», — пояснили в пресс-службе.

Закон «О курортном сборе» действовал в республике с 2006 года. Он предусматривал курортный сбор для иностранных граждан, пребывающих в Абхазии более трех дней, в размере 30 рублей.

Ранее в этот день начальник отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии министерства туризма Абхазии Инара Бения сообщила, что в 2022 году на отдыхе и экскурсиях в республике побывало более 1,1 млн человек, что на 350 тыс. меньше, чем в 2021 году, когда этот показатель стал рекордным за 29 лет.



В 2021 году Абхазию посетили 1,5 млн человек, курортный сбор тогда составил более 5 млн рублей. Кроме того, в августе того же года были частично отменены ограничения на пересечение абхазо-российской границы иностранными гражданами.