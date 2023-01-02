Туристический ретропоезд «Лахта» впервые отправился из Петербурга в Выборг

Ретропоезд «Лахта» отправился из Петербурга в Выборг. Туристический рейс стал первым в этом году. Десять вагонов выполнены в стилистике 1980-х годов XX века, передает телеканал «Известия». Поезд украсили гирляндами, огоньками и мишурой. Первых пассажиров сопровождали Дед Мороз и Снегурочка и дарили подарки.

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