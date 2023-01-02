Женщина подменила украшения на 600 тыс. рублей в курьерской службе в Москве
В Москве 29-летняя женщина подменила ювелирные украшения в пункте приема-выдачи товаров. По дынным «Известий», преступление было совершено в начале ноября 2022 года, но раскрылось только сейчас.
Злоумышленница заказала несколько ювелирных украшений с доставкой через СДЭК, после примерки каждого изделия она подменяла его на схожее. В результате москвичка забрала себе украшений почти на 600 тыс. рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.
25 декабря преступник под видом доставщика цветов проник в квартиру к 51-летней женщине, избил и ограбил ее. По данным «Известий», ему удалось похитить 500 тыс. рублей и ювелирные украшения.
Правоохранителям удалось установить магазин, где преступник покупал цветы. В настоящий момент полицейские разыскивают преступника.