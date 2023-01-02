Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме в Баку
Взрыв газа прогремел в многоэтажном жилом доме в центре Баку, погиб один человек. Об этом 2 января сообщил портал Media.az.
Инцидент произошел на улице Джавадхана в Бинагадинском районе Баку. Уточняется, что пострадали три человека и один мужчина погиб.
Двоих пострадавших госпитализировали, еще одному оказали медицинскую помощь на месте.
На место стянуты пожарные, сотрудники полиции и бригады скорой помощи.
В апреле взрыв газа прогремел в здании ночного клуба Location в Сабаильском районе Баку. После взрыва начался пожар. Тогда погибли четыре человека и более десяти пострадали.