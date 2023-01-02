В результате пожара в гостинице в шотландском Перте погибли три человека
В гостинице New County шотландского города Перт при пожаре погибли три человека. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает телерадиовещательная корпорация «Би-би-си».
Отмечается, что о пожаре стало известно около пяти часов утра по местному времени (08:00 мск). На место происшествия прибыло больше двадцати автомобилей скорой помощи и девять пожарных машин.
«Гости были эвакуированы, а полиция оцепила дорогу, призывая жителей избегать этого района», — говорится в сообщении.
В настоящий момент пожарные продолжают бороться с огнем. Причины возгорания выясняются.
29 декабря в городе Пойпет в Камбодже произошел пожар в отеле-казино Grand Diamond City. В результате погибли 10 человек, еще 30 пострадали от ожогов и отравления дымом. Отмечалось, что в момент пожара в здании находилось около 400 человек.
По предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв бензобака, по другой — пожар произошел из-за короткого замыкания на кухне отеля.