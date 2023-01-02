Польская армия закупит дополнительные 70 тыс. автоматов GROT

Вооруженные силы Польши намерены закупить еще 70 тыс. автоматов GROT, которые страна поставляла для нужд украинской армии. Об этом 2 января рассказал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в ходе церемонии подписания контракта.

«До 2026 года дополнительные 70 тыс. автоматов должна поставить фабрика «Лучник» из Радома», — рассказал он.

Блащак также добавил, что в данный момент польская армия ведет переговоры о подписании еще одного контракта на дополнительные поставки автоматов в течение ближайших месяцев.

«Это хорошие автоматы, проверенные. Это автоматы, которые уважают солдаты войска польского, а также украинские солдаты. Это автомат, проверенный в бою», — резюмировал министр.

Ранее, 29 декабря, польское министерство обороны заявило о планах в 2023 году призвать на военную службу 250 тыс. солдат запаса. Их уже начали приглашать в военкоматы и вручать уведомления о мобилизации. Тем не менее за последние несколько недель более 70 тыс. мужчин уехало в страны Евросоюза и Великобританию в попытках избежать призыва.

До этого, 23 декабря, офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс рассказал о том, что Польша истратила больше трети своего военного потенциала на помощь Украине. Купс рассказал, что Варшава направила Киеву танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские зенитные ракетные комплексы С-125 «Нева».

29 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, так как они должны «служить для защиты польского неба».

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для российских военных.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.