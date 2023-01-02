Миллер: «Газпром» в 2022 году превысил годовые обязательства по поставкам в Китай
«Газпром» с 1 января вышел на принципиально новый уровень экспорта газа в Китай, сообщил глава компании Алексей Миллер 2 января.
Он подчеркнул, что «Газпром» наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
«В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, и в итоге мы превысили годовые обязательства», — приводит его слова Telegram-канал компании.
Кроме того, с 1 января 2023 года «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Это, по словам Миллера, свидетельствует о заинтересованности Китая в поставках российского трубопроводного газа.
28 декабря Миллер спрогнозировал, что в 2023 году объем поставок российского природного газа в Китай достигнет объемов 100 млрд куб. м в год.
Ранее, 19 декабря, пресс-служба «Газпрома» сообщила о том, что корпорация обновила суточный рекорд по поставкам газа в Китай. Отмечается, что превышение суточных контрактных обязательств составило 16,6%.
О росте экспорта в Китай также сообщалось в июле. По данным «Газпрома», объемы поставок российского трубопроводного газа в КНР за шесть месяцев 2022 года выросли на 63,4%.