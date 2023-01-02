ИГ взяло ответственность за взрыв в Кабуле
Запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле. Об этом 2 января сообщило агентство Reuters.
По заявлению группировки, в результате атаки погибли 20 человек и были ранены 30. Ее целью являлось движения «Талибан» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
Накануне СМИ сообщили о взрыве возле международного аэропорта Кабула. Телеканал Al Jazeera рассказал о погибших и раненых, точное число не уточнялось.
В посольстве РФ в Афганистане сообщили, что данные о пострадавших россиянах при взрыве не поступали. Дипмиссия рассказала, что у входа в военную часть аэропорта Кабула произошел подрыв смертника.