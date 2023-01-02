Дед Мороз напал на человека в Москве за нерассказанный стишок

Мужчина в костюме Деда Мороза избил прохожего в Москве за то, что тот отказался рассказывать ему стишок. Об этом 2 января сообщил источник «Известий».

Сообщается, что инцидент произошел днем 1 января на улице Рождественская. Дед Мороз попросил прохожего прочитать стихотворение, а когда тот отказался, мужчина избил его посохом и черенком от лопаты, а затем выбросил его телефон в сугроб.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение и несколько гематом, из-за чего позднее был госпитализирован. Известно, что правоохранительные органы столицы проводят проверку по факту нападения.

Ранее в тот же день мужчину в костюме Деда Мороза вытолкнули из магазина на Никольской улице в Москве. По словам свидетельницы событий, двое мужчин в нарядах Деда Мороза и Снегурочки вошли в магазин во время новогодних гуляний. Вскоре между ними и охраной возник конфликт.