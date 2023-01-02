Работники транспорта в Тунисе объявили забастовку и потребовали выплаты зарплат и премий
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- Работники транспорта в Тунисе объявили забастовку и потребовали выплаты зарплат и премий
Транспортные работники в Тунисе объявили 2 января о начале открытой забастовке. Об этом сообщила радиостанция Mosaïque FM.
Организатором забастовки стала транспортная федерация Всеобщего союза тунисских трудящихся. Ее участники требуют от министерств финансов и транспорта выполнения своих обязательств, выплат зарплат и премий.
«Забастовка состоится из-за игнорирования правительством требований сектора, а также из-за того, что оно одобрило приватизацию государственных компаний», — заявил глава федерации Ваджих Зиди.
На 25 и 26 января запланирована всеобщая забастовка на наземном, морском и воздушном транспорте.
Ранее, 27 декабря, авиакомпания Air Nostrum отменила более 30 рейсов в Испании из-за забастовки пилотов. Они недовольны блокировкой руководством переговоров по вопросу повышения заработной платы на фоне выросшего уровня стоимости жизни в стране.
23 декабря телеканал Sky News сообщил о массовых забастовках в Великобритании. Отмечалось, что в стачке принимают участие тысячи работников погранслужбы, почты, железных дорог и сотрудников National Highways, отвечающих за безопасность на дорогах страны.