Метро в новом аэропорту Стамбула откроют в середине января
Открытие линии метрополитена, ведущей к новому аэропорту Стамбула, запланировано на середину января. Об этом заявил 1 января министр транспорта и инфраструктуры Турции Адил Караисмаилоглу.
«Мы введем в эксплуатацию нашу линию метро «Кагытхане» – «Аэропорт» в середине января», — цитирует его агентство Anadolu .
Караисмаилоглу подчеркнул, что 2022 год был для строителей метро успешным. Они реализовали много проектов, которые послужат стране и нации, подчеркнул министр.
Линия метро M11 станет скоростной и поможет связать воздушную гавань с рядом районов Стамбула. На территории аэропорта будут три станции.
Новый аэропорт Стамбула с апреля 2019 является главной авиагаванью города. Он находится в 40 км от центра мегаполиса на берегу Черного моря.
Аэропорт имени Сабихи Гёкчен расположен в азиатской части города. В 2019 году был закрыт стамбульский аэропорт имени Ататюрка.
В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно запустил движение по линии метро, ведущей в аэропорт Сабиха Гекчен на востоке Стамбула.
Ранее, 28 декабря, администрация аэропорта Сабиха Гёкчен приостанавливала полеты самолетов после взрыва газопровода недалеко от авиаузла. Мера действовала несколько часов, после чего работу авиаузла возобносили.