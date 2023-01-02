Запущенный с территории Украины разведывательный беспилотник сбили на подлете к Воронежу
- Новости
- Происшествия
- Запущенный с территории Украины разведывательный беспилотник сбили на подлете к Воронежу
На подлете к Воронежу сбит беспилотник, запущенный со стороны Украины. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины», — говорится в Telegram-канале областного правительства.
В сообщении уточняется, что разрушений и жертв среди населения нет, ситуация находится под контролем властей.
Украинские военные неоднократно пытались атаковать при помощи беспилотников объекты на территории России.
Так, ранее в понедельник еще один инцидент с украинскими беспилотниками произошел в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что беспилотник ВСУ повредил объект энергоснабжения в Климовском районе области. В результате инцидента никто не пострадал.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».