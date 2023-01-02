Системы ПВО РФ сбили разведывательный беспилотник возле Бердянска

Рядом с Бердянском средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили разведывательный беспилотник. Об этом 2 января сообщили в администрации города.

«Сегодня в районе 13:40 расчетом ПВО Вооруженных сил РФ в 35 км севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства. Жертв и разрушений нет», — сказано в публикации в Telegram.

Ранее в этот день власти Воронежской области также сообщили о том, что российская армия смогла сбить беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ) недалеко от регионального центра.

Также 2 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что БПЛА украинской армии повредил объект энергоснабжения в Климовском районе региона. Как указал Богомаз, пострадавших по итогу инцидента нет.

До этого, 29 декабря, в Клинцовском районе Брянской области были сбиты беспилотные летательные аппараты в результате работы системы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших и разрушениях тогда не поступало.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Освобожденная часть Запорожской области вошла в состав РФ по итогам референдума. Под контролем Киева находится областной центр — город Запорожье.

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