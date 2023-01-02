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Пушков: война ведущих держав может начаться с Украины, Тайваня или Корейского полуострова

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Третья мировая война может начаться из-за военных конфликтов на Украине, Тайване или Корейском полуострове. Такое мнение в своем Telegram-канале 2 января выразил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

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Он отметил, что из-за стычек между Грецией и Турцией и территориального конфликта между Индией и Китаем в 2023 году третья мировая война не начнется. По словам Пушкова, для этого просто нет веских причин.

«Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира», — написал Пушков.

По его словам, Украина является одним из таких регионов из-за политики стран США и НАТО.

30 декабря военный эксперт Роберт Фарли в материале для 19Fortyfive заявил, что в настоящее время существует пять возможных сценариев начала третьей мировой войны. По его словам, причиной начала войны могут стать ситуация на Украине, борьба Китая с Тайванем, конфликт Турции и Греции, а также обострения конфликтов на Корейском полуострове и между Китаем и Индией.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям», что США и их союзники привели мир на грань третьей мировой войны.

9 декабря президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

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