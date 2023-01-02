СМИ сообщили о взрывах в Николаевской и Черкасской областях
Взрывы прогремели в в Николаевской и Черкасской областях Украины. Об этом днем 2 января сообщил украинский Telegram-канал Klymenko Time.
Подробностей издание не приводит. В настоящее время нет информации о пострадавших и разрушениях.
Ранее в понедельник сирены о воздушной тревоге прозвучали в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей.
Также воздушная тревога объявлена в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в мегаполисе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения.
1 января сирены сработали во всех областях страны.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».