К лету 2023 года наступит прекращение огня на Украине. Об этом 2 января заявил бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрёзе.

«В течение 2023 года у нас будет перемирие», — сказал он в интервью группе изданий Funke.

По его мнению, в первой половине года Россия и Украине возобновят наступательные действия, но осознают их бессмысленность в связи с невозможностью захвата новых территорий.

«Это станет моментом для переговоров о прекращении огня. Останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны», — добавил Домрёзе.

Генерал считает, что президент Украины Владимир Зеленский может отказаться от возвращения под контроль Донбасса и Крыма. Вместо этого стороны договорятся о переходном периоде этих территорий на 50 лет.

Ранее, 1 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Запада разработать план долгосрочной поддержки Украины, так как противостояние с Россией может затянуться. По его словам, в текущей ситуации киевский режим особенно остро нуждается в западной военной поддержке.

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать завершение спецоперации на основе предложенной Зеленским «формулы мира». Он указал на неготовность к разумному диалогу со стороны Киева, который всеми силами пытается при помощи западных стран добиться вывода российских войск с российских же территорий.

До этого, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Российский лидер отмечал, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он указывал, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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