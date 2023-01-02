В Германии заявили о поддержке дипотношений с РФ на разных уровнях
Германия продолжает на разных уровнях поддерживать дипломатические отношения с Россией. Об этом в понедельник, 2 января, заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.
«Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией», — сказала она на брифинге
Хофман подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие лидеры стран ЕС напрямую общаются с президентом РФ Владимиром Путиным.
«И на других уровнях, само собой разумеется, происходят контакты. Так что молчания нет», — отметила она.
27 декабря глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что нормальные отношения между Германией и нынешней Россией невозможны, и ФРГ продолжит ужесточать санкции против РФ до тех пор, пока конфликт на Украине не завершится.
Ранее, 16 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нельзя позволить «оборваться нити» переговоров с Россией. Отвечая на вопрос, может ли он представить себе визит в Москву в 2023 году, он отметил, что для этого РФ должна завершить специальную военную операцию на Украине. По его словам, в долгосрочной перспективе, когда конфликт завершится, возобновление взаимодействия станет в какой-то момент возможно.
При этом 1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что если в какой-то момент Запад заинтересуется восстановлением совместной работы с Москвой по европейской безопасности, сделать это не получится.
Отношения РФ и стран Запада ухудшились на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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