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Капитан ФК «Зенит» переходит в «Лион»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Защитник и капитан футбольного клуба «Зенит», игрок сборной Хорватии Деян Ловрен переходит во французский «Лион». Об этом 2 января сообщила пресс-служба питерского клуба в Telegram-канале.

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«Деян Ловрен продолжит карьеру во Франции. Футбольные клубы «Зенит» и «Лион» достигли договоренности о переходе центрального защитника», — указано в пресс-релизе.

Пресс-служба клуба напомнила, что Ловрен провел 63 матча за «Зенит», а также стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Деяна Ловрена за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе. Спасибо за всё, капитан!» — резюмировала пресс-служба организации.

Сумма трансфера, за которую игрок перешел во французский клуб, не уточняется.

Ранее, 30 декабря, Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Наср». Играть за саудовский клуб футболист начал с 1 января. Как сообщила газета Marca, переговоры между Роналду и клубом начались в ноябре во время чемпионата мира по футболу в Катар. По информации издания, клуб заключил со спортсменом контракт на 2,5 года — до 2025 года. Сумма сделки должна была составить почти €200 млн за сезон.

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