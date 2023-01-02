Командующий дальней авиацией ВКС РФ рассказал о задачах на 2023 год
Командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш поставил задачи на 2023 год. Его слова 2 января приводит Минобороны РФ.
«Основными задачами для дальней авиации на 2023 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения и освоение новой и модернизированной боевой техники», — заявил он.
Также он отметил, что немаловажными являются формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствование системы материально-технического обеспечения и качественная подготовка органов военного управления.
«Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции. Что является главной особенностью их выполнения в грядущем году», — отметил Кобылаш.
30 декабря в России на летные испытания были переданы два очередных стратегических ракетоносца Ту-160М, разработанных ПАО «Туполев». Речь идет о первом самолете, серийно изготовленном по программе воспроизводства Ту-160М, и строевом самолете, прошедшим глубокую модернизацию.
В конце ноября Минобороны сообщало о том, что два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 13 часов, в ходе которого экипажи осуществили дозаправку самолетов топливом в воздушном пространстве.
В июле два ракетоносца Ту-160 также провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Тогда полет бомбардировщиков продолжался более семи часов.