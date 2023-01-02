В Москве за убийство сотрудника МАДИ арестован боец ММА

Боец ММА Ламберд Ахъядов арестован решением Тверского суда по подозрению в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) недалеко от парка «Зарядье» в Москве. Об этом 2 января сообщает пресс-служба суда в Telegram-канале.

«2 января 2023 года постановлением Тверского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахьядова Ламберда Байалиевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — указано в сообщении.

Отмечается, что Ахъядов был арестован до 28 февраля 2023 года.

Как сообщает пресс-служба московской прокуратуры, задержанный нанес потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно-важных органов, отчего тот скончался.

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