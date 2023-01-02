Запущенный с территории Украины беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Российские Вооруженные силы (ВС) сбили украинский беспилотник недалеко от Воронежа. Об этом 2 января сообщили в администрации Воронежской области.
«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины», — говорится в Telegram-канале властей региона.
По их данным, ситуация находится под контролем. На земле нет пострадавших и разрушений.
Ранее в понедельник губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что беспилотник украинской армии повредил объект энергоснабжения в Климовском районе региона. Пострадавших по итогу инцидента нет.
До этого, 29 декабря, в Клинцовском районе Брянской области были сбиты беспилотные летательные аппараты украинских боевиков в результате работы системы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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