Миллер рассказал о принципиально новом уровне поставок газа в Китай

«Газпром» в 2022 году превысил годовые обязательства по поставкам в Китай. Об этом во вторник, 2 января, заявил глава компании Алексей Миллер.

«Газпром» наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, и в итоге мы превысили годовые обязательства», — приводит его слова Telegram-канал «Газпрома».

Отмечается, что по просьбе Китая компания на несколько дней раньше срока, 31 декабря, вышла на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом с 2023 года. Миллер подчеркнул, что это свидетельствует о заинтересованности Китая в поставках российского трубопроводного газа.

«Таким образом, с 1 января 2023 года «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Это, безусловно, говорит о «Газпроме» как об ответственном поставщике и надежном партнере», — отметил он.

Как пояснил Миллер, развитие китайского вектора также связано с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию.

28 декабря Миллер спрогнозировал, что в 2023 году объем поставок российского природного газа в Китай достигнет объемов в 100 млрд куб. м в год. Глава корпорации также отметил, что в Китае прогнозируется рост потребления газа, который должен обеспечить 40% всего 20-процентного мирового прироста на протяжении следующих 20 лет.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что по запросу Китая «Газпром» увеличил поставки газа в декабре и достиг нового максимума в сутки. Уточнялось, что суточные обязательства были превышены на 16,1%. Конкретные объемы поставленного топлива не назывались.