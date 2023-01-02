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Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Очаков Николаевской области

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Фото: REUTERS
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В городе Очаков Николаевской области прогремели взрывы. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает Telegram-канал издания «Суспильне».

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«В Очакове в Николаевской области слышны взрывы, сообщили корреспондентам «Суспильного» местные жители», — говорится в сообщении.

В ночь на 2 января воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Так, сирены прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей.

Позже мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он также отметил, что в результате повреждений объектов энергетической инфраструктуры, в городе происходят аварийные отключения электроэнергии, также есть обесточенные объекты теплоснабжения.

В Минобороны РФ информацию о взрывах в Киеве 2 января пока не комментировали.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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