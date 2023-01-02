Лавров исполнил мечту мальчика побывать на подводной лодке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил мечту мальчика Максима, который хотел побывать на настоящей подводной лодке.

«Очень приятно, что наше министерство будет той структурой, которое исполнит новогоднее желание Максима», — отметил он.

В ходе встречи с мальчиком Лавров узнал о том, что Максим уже не первый год пишет на «Елку желаний», однако только в этом году его желание смогло исполнится.

Министр сообщил, что в ходе экскурсии мальчику покажут все, что там находится. Кроме того выяснилось, что Максим увлекается сборкой моделей подводных лодок.

«А давайте попробуем, мы приобретем набор для сборки моделей, Максим его соберет, и мы поставим в музее», — предложил глава МИДа.

Максим также побывал в музее, который посвящен истории Военно-морского флота.

Ранее в тот же день глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев исполнил желание 11-летней Марии Шевлягиной из Москвы в рамках акции «Елка желаний». Ребенок посетил шоу в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, а также попал за кулисы. Тезка, родной внук и продолжатель дела советского и российского артиста Юрия Никулина провел для девочки экскурсию по кабинету.