В Киеве вновь ввели отключения электроэнергии после удара в понедельник. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает киевская городская военная администрация.

«Из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям», — говорится в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы работают в усиленном режиме над восстановлением стабильной работы сети. Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате повреждений объектов энергетической инфраструктуры, в городе происходят аварийные отключения электроэнергии, также есть обесточенные объекты теплоснабжения.

В ночь на 2 января воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Позже Кличко заявил, что в Киеве прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны РФ информацию о взрывах в Киеве 2 января пока не комментировали.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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