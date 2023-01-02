Американский актер Джереми Реннер пострадал во время несчастного случая

Звезда фильмов Marvel Джереми Реннер в критическом состоянии, сообщают американские СМИ. Актер госпитализирован после несчастного случая. Реннер убирал снег в непогоду и получил тяжелые травмы, передает телеканал «Известия». Подробности произошедшего пока не уточняются. Знаменитость находится под присмотром врачей, в больницу приехали его родные. Актеру 51 год, он сыграл главную роль в фильмах «Повелитель бури», «Город воров» и «Охотники на ведьм».

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