Летчики НАТО провели учения в Эстонии

Пилоты ВВС Германии провели учения на малой высоте в воздушном пространстве Эстонии. Об этом 2 января сообщил штаб Сил обороны Эстонии.

«В первую неделю года пилоты на истребителях Eurofighter Typhoon, несущих службу на авиабазе Эмари, совершают полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах. Низкопрофильные полеты проходят в низких полетных зонах и не ниже 152 м» — заявили в ведомстве.

В штабе заявили, что участники учений будут стараться избегать населенных пунктов, но не исключили появление военных самолетов над жилой местностью.

Учения проходят в соответствии с обязательствами перед НАТО, согласно которым страны Балтии предоставляют воздушное пространство для низколетящих полетов.

Ранее, 30 декабря, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в 2023 году оборонный бюджет страны превысит €1 млрд.

16 декабря сообщалось, что в Эстонию прибыла рота военных из США в рамках усиления восточного фланга НАТО. Она будет служить и проводить совместные занятия с эстонской 2-й пехотной бригадой.

Ранее, 24 ноября, было объявлено, что в ближайшее время в Эстонии будет сформирована дивизия, в состав которой войдут подразделения союзных государств. Данная дивизия станет подразделением тактического звена, основной целью которого станет отражение атак и уничтожение неприятеля, а также восстановление контроля над оккупированными регионами.